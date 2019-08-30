سعودية شهيرة لا تستبعد تصفية ابن سلمان لسعود القحطاني:فعلها ابن سعود من قبل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الأكاديمية السعودية البارزة الدكتورة مضاوي الرشيد، إنها لا تستبعد ولا تستغرب سيناريو تصفية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمستشاره سعود القحطاني، بعد تداول أنباء غير مؤكدة بخصوص هذا الأمر.

وقالت “الرشيد” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”لن استغرب ان قتل م ب س القحطاني ليتخلص منه بعد مقتل خاشقجي – أسلوب سعودي متداول منذ زمن -“وتابعت مستشهدة برواية شخصية في عائلتها:”فعلها ابن سعود عندما قتل قاتل جدي محمد طلال الرشيد عام ١٩٥٢ وقالوا ان القاتل انتحر”

وكان الناشط الحقوقي الفلسطيني، إياد البغدادي كشف، أمس الأربعاء، عن احتمالية، تعرض مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، للاغتيال عن طريق تسميمه بمادة السيانيد.