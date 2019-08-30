صدمة كبيرة… هاتف “هواوي” الجديد لن يكون عليه “يوتيوب” أو “جيميل” أو “خرائط غوغل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت شركة “غوغل” الأمريكية صفعة قوية إلى شركة “هواوي” تتعلق بهاتفها الجديد المرتقب “هواوي ميت 30”.

من المتوقع أن تطلق “هواوي” خلال الأيام المقبلة، هاتفها الأحدث “هواوي ميت 30″، الذي تجهزه بمواصفات ستجعله “الأقوى في العالم”.

لكن “غوغل” قررت أن تحرمه من كل تطبيقاتها الرئيسية المعدة مسبقا في الهاتف، ولن يكون على الهاتف أي منها وسيضطر المستخدم إلى تحميلها من جديد.

وعللت غوغل هذا القرار، إلى أن أحد تبعيات قرار سحب ترخيص “أندرويد” من هواتف “هواوي”، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة “هواوي”.

​وأدلى المتحدث باسم “غوغل” بتصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” من مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية: “لن تكون غوغل قادرة على تقديم تطبيقات مثل جيميل ويوتيوب وخرائط غوغل، بصورة جاهزة ومسبقة على هواتف هواوي، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

ولن تتمكن “هواوي” إلا من تحميل نظام تشغيل “أندرويد” المفتوح المصدر فقط، ولن تقدم لها غوغل أي دعم في أي شيء مرتبط بالتشغيل.

وقال المحلل التقني، ريتشارد وندسور للوكالة الفرنسية: “من دون تلك التطبيقات الرئيسية في أي هاتف، ستواجه هواوي مهمة شاقة في إقناع أي مستخدم بشراء هاتفها، ومن المحتمل أن تفقد معظم المشترين خارج سوقها المحلية”.

​وتجهز هواوي نظام تشغيل بديل أطلقت عليه “هارموني أو إس”، لكن الشركة الصينية، قالت إنها ستظل تستخدم نظام تشغيل أندرويد، حتى تمنع الحكومة الأمريكية استخدامه بصورة كاملة، وفي هذه الأثناء تطور نظام تشغيلها ليصبح بديلا محتملا لأندرويد.

ومن المتوقع أن تكشف هواوي رسميا عن هاتفها الجديد “هواوي ميت 30” في احتفالية كبرى في ألمانيا يوم 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.