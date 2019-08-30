البنك”الزراعي” يوفر السيولة لمقابلة احتياجات “الكديب”

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الخليج 365 :
كشف المدير العام للبنك الزراعي، صلاح حسن أحمد، يوم الخميس، عن تحويل مليار و100 مليون جنيه لفروع البنك كدفعة أولى لمقابلة احتياجات “الكديب” العاجلة، وأشار إلى أن البنك سيقوم بتوفير الدفعة الثانية من المبالغ اللازمة لإكمال “الكديب” الأسبوع المقبل.
وذكر صلاح لوكالة السودان للأنباء، أن البنك قام بتوفير السيولة اللازمة لمقابلة مرحلة الكديب في ولايات دارفور وجنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار وكسلا، وتوفير السيولة للمزارعين عبر الفروع المختلفة والتي سيستمر العمل بها خلال العطلة في أيام الجمعة والسبت والأحد.
وطالب مدير البنك الزراعي، المزارعين بالتوجه لفروع البنك المختلفة في هذه الولايات للحصول على التمويل.
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