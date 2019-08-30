الكباشي يكشف سبب تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي إعلان تأجيل الحكومة إلى التشاور حول بعض الأسماء. وقال كباشي في متن مقابلة مع صحيفة الانتباهة: (يمكن أن يُسقط التشاور بعض المرشحين قبل وصول القائمة لرئيس الوزراء). ونبه في ذات الأثناء إلى أن الفحص الأمني ليس (فيتو) على قوى الحرية والتغيير.

وبالمقابل قالت مصادر إن الحكومة الجديدة ستعلن غداً (الجمعة), فيما قال القيادي بتجمع المهنيين أمجد فريد لـ (العربية الحدث) أمس، إن التجمع سيعمل على تكوين نقابات مهنية بجميع المؤسسات للقيام بدورها المنوط بها في حماية وحفظ حقوق العاملين، فضلاً عن مراقبة تنفيذ برنامج قوى إعلان الحرية والتغيير المتفق عليه بين جميع مكونات التحالف. وفي ذات السياق قال فريد إن رئيس الوزراء سيعلن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية خلال (48) ساعة. فيما عقد رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان اجتماعاً أمس لبحث تشكيل الحكومة، وتوقعت مصادر لـ (العين الإخبارية) مناقشة الاجتماع إرجاء تشكيل الحكومة إلى حين الانتهاء من المشاورات، وقال المصدر إن رئيس الوزراء سيعلن الحكومة في الثلاثين من الشهر الجاري، على أن يبدأ أول اجتماع لمجلس الوزراء في الأول من سبتمبر.