قوات الجيش اليمني تحرر مناطق وقرى واسعة في محيط مدينة حرض

ذكرت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، أنها تخوض بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن قواته تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية، موضحا أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط مدينة حرض، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين، مشددا على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية.