المتحدث باسم الجيش اليمني: المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين مستمرة

أكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل التراب اليمني.
وقال المتحدث اليمني - في مؤتمر صحفي بمأرب - إن مليشيا الحوثي المتمردة تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أمام ضربات قوات الجيش اليمني، وذلك في جبهات صعدة والجوف وحجة والضالع ونهم، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.
وأشار العميد مجلي - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - إلى استمرار الانقلابيين الحوثيين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السكان في مناطق سيطرتهم، إضافة إلى عدم التزامهم بالهدنة في الحديدة، ومواصلة قصفها للأحياء السكنية، ورفضها تسليم خرائط الألغام إلى فريق الأمم المتحدة.
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