إنذار بارتفاع نسبة الأكسجين في محطة الفضاء الدولية

أصدرت محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، إنذارا بارتفاع نسبة الأكسجين داخلها.

وقالت سلطات المحطة الروسية "روسكوسموس" لوكالة ريا نوفوستي الروسية إن التركيز ارتفع اليوم ما أدى إلى عطب أحد أجهزة الاستشعار.

ونقلت الوكالة عن السلطات قولها: "تم إطلاق الإنذار إلا أن طاقم المحطة ليس في خطر والمحطة ذاتها ليست في خطر"، مشيرة إلى أن كل التدابير الاحتياطية اتخذت.

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وذكرت تقارير أن ارتفاع نسبة الأكسجين في القطاع الروسي من المحطة حدث عندما تم رفع ضغط الهواء بها وفقا لخطة العمل.

وقالت السلطات إن الوضع تحت السيطرة.

يقيم داخل محطة الفضاء الدولية في الوقت الراهن ستة من رواد الفضاء على بعد أكثر من 400 كيلومتر في الفضاء الخارجي.