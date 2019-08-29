ليفاندوفسكي يمدد عقده مع بايرين ميونيخ لـ2023

أعلن (بايرن ميونيخ) الألماني تمديد عقد نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري حتى عام 2023.
وقال المهاجم البولندي - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الخميس - إنه مقتنع بتحقيق الكثير في السنوات المقبلة، معتبرا أن الفريق واحد من أكبر ثلاثة أندية في العالم، معربا عن فخره بأن يكون جزءًا من هذا النادي.
وانضم النجم البولندي إلى الفريق البافاري قادمًا من دورتموند الألماني عام 2014، وشارك مع الفريق في 246 مباراة سجل فيها 197 هدفا، وصنع 47 هدفا آخر.
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