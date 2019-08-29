توقعات بتحول دوريان إلى إعصار من الفئة 4 لدى وصوله فلوريدا الأمريكية

توقع خبراء الأرصاد أن يضرب الإعصار دوريان لساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية كإعصار قوي من الفئة الرابعة، بعد توقعات سابقة صنفته في الفئة الثالثة، في وقت لاحق في بداية الأسبوع المقبل.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار فلوريدا مصحوبا برياح مستمرة بسرعة 113 كيلومترا في الساعة، حيث يكتسب قوة قرب جزر البهاما الوسطى والشمالية الغربية يومي الجمعة والسبت.

وأضافت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "هناك احتمال متزايد لزيادة شدة العاصفة لدرجة تهدد الحياة على طول أجزاء من الساحل الشرقي لفلوريدا" مضيفة أنه "من السابق لأوانه تحديد مكان أشد قوة للعاصفة".

وتستعد فلوريدا للعاصفة وأعلنت حالة الطوارئ أمس الأربعاء.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر أن دوريان "سيكون إعصارا كبيرا للغاية، وربما يكون أحد أكبر الأعاصير".