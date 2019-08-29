روسيا: لا معلومات عن جولة المحادثات الأفغانية المُقبلة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، عدم وجود أية معلومات لدى موسكو حتى الآن حول الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بالوضع الراهن في أفغانستان، والتي تقوم فيها روسيا بدور الوساطة.

وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "لا أعلم بعد. فلدينا أهداف أخرى بخلاف ذلك. كما سيكون لدينا العديد من الاجتماعات الأخرى خلال الفترة الحالية".

يُشار إلى أن الجولة الثانية من المشاورات، التي تتوسط فيها موسكو حول الوضع في أفغانستان، عُقدت في 9 نوفمبر الماضي، بمشاركة نواب وزراء الخارجية وممثلي الدولة الروسية، إلى جانب عدد من المراقبين الروس، كما شارك حينها لأول مرة وفد من المكتب السياسي لحركة طالبان (المحظورة في روسيا).