طيران الاتحاد الإماراتي يحظر بعض أجهزة "أبل" على متن رحلاته

حظرت شركة الاتحاد للطيران الإماراتي اليوم الخميس حمل بعض أجهزة "أبل" في الأمتعة المسجلة، لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.
وأوضحت شركة الاتحاد - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن القرار يتعلق ببعض أجهزة كمبيوتر "ماك بوك برو"، مضيفا أنه في أعقاب استدعاء شركة أبل لعدد من أجهزة ماك بوك برو المحمولة، لأغراض السلامة، قررت الاتحاد للطيران حظر حمل تلك الأجهزة في الأمتعة المسجلة".
وأوضح أنه بإمكان المسافر اصطحاب الجهاز معه فقط في الأمتعة اليدوية التي يحملها إلى المقصورة. وتبعا للاستدعاء الوارد من الشركة المصنعة، ينبغي إبقاء تلك الأجهزة مغلقة طوال الرحلة ويمنع شحنها أثناء ذلك بتاتا.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - منع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، بعدما قالت الشركة إن بطاريتها قد ترتفع حرارتها بشكل خطير.
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