عقوبات أمريكية جديدة على مصرف لبناني لدعمه حزب الله وإيران

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس فرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، لصلته بحزب الله وإيران.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعة له على لائحة العقوبات، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم.
وقالت وزارة الخزانة إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء، التي تتخذ من إيران مقرا لها".
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