مجموعات الموت في دوري الأبطال تتصدر الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية، الضوء على نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم.

وعنونت صحيفة "ماركا": "مجموعات الموت لأتلتيكو مدريد وبرشلونة، وصعبة على فالنسيا، وجيدة لريال مدريد".

وأضافت: "القرعة أوقعت أتلتيكو وبرشلونة في مجموعتين قويتين للغاية، وصعبة لفالنسيا الذي قد يظل في المركز الثالث، وجيدة لريال مدريد رغم وجود خصم قوي مثل باريس سان جيرمان".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "مجموعة الموت لبرشلونة، وريال مدريد يصطدم بباريس سان جيرمان".

وأضافت: "بوروسيا دورتموند مع باكو ألكاسير تهديد كبير لبرشلونة، وكونتي مع إنتر سيصعبان مهمة البلوجرانا".

Advertisements

وتابعت: "إصابات باريس سان جيرمان، وعدم وضوح موقف نيمار في الوقت الحالي، تُسهل طريق ريال مدريد في مجموعة معقولة".

وواصلت: "كريستيانو رونالدو ويوفنتوس يواجهان مُجددًا أتلتيكو مدريد في مجموعة صعبة، كما هو الحال لفالنسيا مع تشيلسي وأياكس".

وقالت صحيفة "سبورت": "برشلونة يصطدم ببورسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براجا".

وأضافت: "مجموعات ليست مُعقدة جدًا لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا يقع في مجموعة متساوية الحظوظ".