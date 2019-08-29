قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدام بين ريال مدريد باريس سان جيرمان.. ومجموعة نارية لبرشلونة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2019/ 2020، عن صدام بين نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية فوزًا بلقب البطولة، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجمعت المجموعة الأولى باريس سان جيرمان، وريال مدريد، وكلوب بروج، وجالطة سراي.

ووقع حامل اللقب، نادي ليفربول الإنجليزي، في المجموعة الرابعة، بصحبة أندية نابولي، وسالزبورج، وجينك.

بينما تعتبر مجموعة الموت، هي السادسة، والتي جمعت نادي برشلونة الإسباني، ببروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براج التشيكي.

وفي المجموعة الثانية، يصطدم بايرن ميونيخ الألماني، بتوتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، والنجم الأحمر الصربي.

وجمعت المجموعة الثالثة، مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي، وأتالانتا الإيطالي.

ودخل نادي يوفنتوس الإيطالي في صدام جديد مع نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، حيث جمعتهما المجموعة الرابعة، رفقة ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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وفي المجموعة السابعة، أوقعت القرعة زينيت سان بطرسبرج الروسي مع بنفيكا البرتغالي، وليون الفرنسي، ولايبزيج الألماني.

وضمت المجموعة الثامنة، تشيلسي الإنجليزي، وأياكس الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي.

ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.

وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي، الذي ستجرى قرعته بعدها بـ5 أيام فقط.

بعد ذلك، ستنتظر كافة الفرق المتأهلة حوالي شهرين حتى انطلاق منافسات ذهاب دور الـ16 على مدار أيام 18، 19، 25 و26 فبراير من عام 2020.

أما مباريات الإياب، فستقام على مدار أيام 10، 11، 17 و18 مارس من العام المقبل.

وفي العشرين من مارس 2020، تُجرى قرعة ربع ونصف نهائي البطولة، على أن تبدأ منافسات ذهاب دور الـ8 يومي 7 و8 أبريل ، بينما تقام مباريات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

أما نصف النهائي، فتقام مباراتا الذهاب يومي 28 و29 أبريل ، على أن تلعب جولتي الإياب يومي 5 و6 مايو ، على أن يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي المباراة النهائية يوم 30 مايو 2020.