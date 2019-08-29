النجم الساحلي يسقط أمام شباب الأردن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سقط حامل لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال النجم الساحلي في فخ الخسارة أمام شباب الأردن اليوم”الخميس” بهدفين مقابل هدف ضمن ذهاب دور الـ”32″ من بطولة محمد السادس للأندية.
وبكّر شباب الأردن بالهدف الأول عن طريق يوسف النمر في الدقيقة الـ”34″، قبل أنّ يدرك النجم التعادل في الدقيقة الـ”49″.
وعزّز ممثل الأردن تقدّمه بالهدف الثاني في الدقيقة الـ”53″.
وفي مباراة ثانية، فاز القوة الجوية العراقي على السالمية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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