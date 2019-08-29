بالفيديو : معلمة أستقالت عن التعليم تكشف عن عملية فساد قيمتها 500 مليون دولار

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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كشفت ناشطة سياسية إنها كانت شاهدة على عملية فساد في نظام المخلوع عمر البشير حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية قيمتها 500 مليون دولار ، وأوضحت بأن هناك رجل أعمال أخبرها بأن مسؤولين في النظام البائد قد طلبوا منه استخراج فاتورة بغرض صيانة لعدد من الطائرات.
وتضيف الناشطة التي أفادت بأنها كانت معلمة قدمت استقالتها قبل أن تتحول إلى ناشطة سياسية – تضيف بأن هنالك رجل أعمال بحريني روى لها تفاصيل عملية الفساد حيث قالت:(قال لي يا إخلاص أنا طلبوا مني فاتورة لتصليح عدد من طائرات سودانير الفاتورة كانت 350 مليون دولار اتعملت الفاتورة 850 مليون دولار) وسألت الناششطة قائلة:( مشت وين القروش).
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