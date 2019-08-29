وصول (123) مواطناً ضمن الفوج الثامن للسودانيين العالقين بليبيا

وصل الخرطوم ليل أمس (الأربعاء)، الفوج الثامن من السودانيين العالقين بليبيا والمكون من (١٢٣) مواطناً، واستقبلتهم بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

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وأوضح جهاز المغتربين،بحسب الصيحة الآن – أن عمليات العودة ستكون مستمرة على نحو طوعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً، لاستكمال مشروع المبادرة الأوروبية المشتركة لحماية المهاجرين السودانيين العالقين بليبيا. وأكد الجهاز استمرار إجراءات إعادة إدماج العائدين وفق المعاينات المُتّبعَة وتقديم العون الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لهم من مشاريع إنتاجية وتأهيلية ورعاية صحية واجتماعية.

وتأتي العودة في إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبية المشتركة لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)