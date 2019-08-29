اليويفا يكشف هوية أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

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واختار اليويفا الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد مساهمته بشكل كبير في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

وكان الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، مرشحًا للتتويج بالجائزة.

كما فازت لوسي برونز مدافعة ليون ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، متفوقة على النرويجية أدا هيجربرج والفرنسية أماندين هنري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)