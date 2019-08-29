التاريخ: 29-أغسطس-2019
14 مشاهدة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.
واختار اليويفا الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد مساهمته بشكل كبير في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.
وكان الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، مرشحًا للتتويج بالجائزة.
كما فازت لوسي برونز مدافعة ليون ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، متفوقة على النرويجية أدا هيجربرج والفرنسية أماندين هنري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اليويفا يكشف هوية أفضل لاعب في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.