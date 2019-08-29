مجلس الهلال يُطيح بالتونسي (الكوكي) قبل يوم من لقاء (الوصل)

فاجأ مجلس إدارة نادي الهلال، جماهيره وقرّر ظهر اليوم (الخميس) إنهاء علاقة النادي مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي وتوقيع مُخالصة معه تمهيداً لمُغادرته إلى بلاده وذلك قبل يوم من مُواجهة الفريق للوصل الإماراتي مساء اليوم لحساب إياب الدور الأول من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وهي المواجهة التي قرّر المجلس تكليف المدرب العام صلاح أحمد بالإشراف عليها.

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وكان مجلس الهلال أعلن بعد نهاية مباراة الفريق أمام الوصل بالإمارات في ذهاب البطولة العربية نهاية علاقته مع الكوكي بنهاية عقده مع النادي في نفس يوم المباراة (20 أغسطس)، قبل أن يعود في اليوم التالي ويُؤكِّد أنّ المدرب التونسي سيعود مع بعثة الفريق من دبي ويشرف على مباراتي الأزرق أمام رايون سبورت الرواندي والوصل الإماراتي في الإياب الأفريقي والعربي، ووقتها أدلى الكوكي بتصريحات إعلامية، أكّد فيها أنّه من أخطر المجلس ومنذ فترةٍ ليست بالقصيرة بعدم رغبته في تمديد تعاقُده بعد نهايته، مشيراً الى أنه مُضطر للرحيل عن النادي لظروفٍ أسرية قاهرة، موضحاً أنه استجاب لطلب الكاردينال بالإشراف على مباراتي رايون والوصل يومي (25 و30 أغسطس) تقديراً لصعوبة التعاقُد مع مدير فني بديل قبلهما بالنظر لضيق الوقت.

ويبدو بحسب الصيحة الآن – أنّ الأداء غير الجيد الذي قدّمه الفريق في مباراة الإياب الأفريقية أمام رايون سبورت الأحد الفائت والتّحفُّظ الدفاعي والحذر الزائد، الذي أثار غضب الأنصار الذين هتفوا ضد المدرب التونسي أثناء وبعد المباراة وواصلوا الهتاف ضده والمطالبة برحيله في التدريبات الأخيرة وإبان تجربة الفريق الودية أمام أمبدة، يبدو أنّ تلك التّطوُّرات قادت مجلس الهلال للإطاحة بالمدرب التونسي قبل ساعاتٍ من مباراة اليوم التي يحتاج فيها الأزرق لفوزٍ كبيرٍ لأجل انتزاع بطاقة التأهُّل، وهو ما رأي المجلس أنه من الصعب أن يتحقّق في ظل التحفظ الدفاعي الشديد الذي يلعب به الكوكي، لذا سارع بإنهاء العلاقة معه وتكليف المدرب العام صلاح أحمد آدم بالإشراف على المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)