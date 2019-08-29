النيل الأبيض:12 حالة وفاة جراء السيول

أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخراً.

و أضاف الوالي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء أنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل و امرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، و توقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.

وأشار الوالي إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة و شاءت إرادة الله أن يكون سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، و توقع أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا و الدسنتاريا، مؤكداً بذل الجهود كافة و تسخير كل الإمكانات للحد من الإضرار بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)