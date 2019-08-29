رياك مشار يعود للخرطوم بعد اجتماعات أديس أبابا

أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار، عودة زعيمها والوفد المرافق له، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الثلاثاء، بعد زيارة استغرقت أسبوعاً للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وقال فوك بوث بالوانق، مدير الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية في المعارضة، في بيان صحفي بحسب ما نقلته الشروق – إن مشار كان في أديس أبابا لدعم فريقه في الاجتماع التشاوري الذي دعا له مجلس وزراء الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “الإيغاد” الأسبوع الماضي.

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وجددت الحركة الشعبية في المعارضة، في بيانها، التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية السلام، واصفة إياها بالسبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة التي جمعت أطراف اتفاق تسوية النزاع في جنوب السودان، حددت لمناقشة مصير القضايا العالقة بين الأطراف مع اقتراب موعد تشكيل حكومة انتقالية يوم 12 نوفمبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)