التاريخ: 29-أغسطس-2019
129 مشاهدة
أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار، عودة زعيمها والوفد المرافق له، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الثلاثاء، بعد زيارة استغرقت أسبوعاً للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وقال فوك بوث بالوانق، مدير الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية في المعارضة، في بيان صحفي بحسب ما نقلته الشروق – إن مشار كان في أديس أبابا لدعم فريقه في الاجتماع التشاوري الذي دعا له مجلس وزراء الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “الإيغاد” الأسبوع الماضي.
وجددت الحركة الشعبية في المعارضة، في بيانها، التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية السلام، واصفة إياها بالسبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن القمة التي جمعت أطراف اتفاق تسوية النزاع في جنوب السودان، حددت لمناقشة مصير القضايا العالقة بين الأطراف مع اقتراب موعد تشكيل حكومة انتقالية يوم 12 نوفمبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رياك مشار يعود للخرطوم بعد اجتماعات أديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.