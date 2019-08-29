الأردن يدين قرار هندوراس بافتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار هندوراس بافتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - على أن هذه القرارات تتعارض - بشكل صارخ - مع أحكام القانون الدولي وخصوصًا قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334، التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وطالب الناطق، المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.