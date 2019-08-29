رئيس وزراء تونس: نفذنا إصلاحات اقتصادية صعبة رغم كلفتها السياسية الباهظة

قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد المرشح البارز في انتخابات الرئاسة اليوم الخميس إنه اتخذ إجراءات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك في السنوات الثلاث الماضية عبر إصلاحات اقتصادية غير شعبية رغم كلفتها السياسية الباهظة.

وأضاف أن المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة في 2020 لأول مرة من حوالي 3.9 بالمئة هذا العام وحوالي 5.1 في المئة في 2018.

وتوقع الشاهد أن يكون النمو في حدود 3 بالمئة في 2020 مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة هذا العام. وتوقع أيضا أن يهبط التضخم إلى 5 بالمئة في 2020 مقابل نحو ستة بالمئة في 2019.