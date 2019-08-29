الأنباء الكندية: مومياوات فرعونية في متحف مونتريال تكشف أسرارا جديدة

سلطت وكالة الأنباء الكندية، الضوء على التكنولوجيا الطبية والتي كشفت العديد من أسرار مومياوات مصر الفرعونية.

وقالت الوكالة، إن متحف مونتريال للفنون الجميلة يستعرض 6 مومياوات مصرية كجزء من المعرض القادم، ومن ضمن المومياوات مومياء لسيدة تدعى نستواجات توفيت في عمر يتراوح من 35 إلى 49 عامًا، ولديها إصابات في العمود الفقري غالبًا ما تصيب كبار السن على الرغم من وفاتها في سن صغيرة.

وأضافت أن المعرض يمنح الزوار فرصة للقيام بجولة في الفن الفرعوني القديم، حيث كانت هذه المومياوات في جولة في كل من هونج كونج وأستراليا وتايوان.

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وأشارت إلى أنه بفضل فحوصات الأشعة المقطعية، وأحيانا المعدات البيطرية الكبيرة للحيوانات الكبيرة، تمكن الباحثون من جمع المعلومات عن الحالة الطبية للمومياوات، والوجبات الغذائية، وطقوس الدفن دون تفكيك الرفات الهشة، والتعرض لخطر تدميرها، وفقًا لكارولين بارتون أحد المسئولين بالمتحف البريطاني.

وقالت في مونتريال، حيث ساهمت في إعداد المعرض: "لقد وجدنا أنه بإمكاننا الدخول بعمق في بقايا البشر، وإعادة تقنين طبقات التحنيط، وطبقات الراتنج، وطبقات الجلد، والعضلات".

وتابعت "إحدى المومياوات كان قلبها مازال موجود في جسدها، كجزء من طقوس الدفن في هذه الفترة".