"إندبندنت": وادي الملوك من أفضل المزارات السياحية في العالم

سلطت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، الضوء على أبرز المعالم السياحية حول العالم والتي يجب على المرء زيارتها، والتي لا تحظى باهتمام شعبي بين السياح.

وقالت الصحيفة، إن من ضمن الدول التي بها معالم سياحية جذابة، هي مصر فهي بها العديد من المناطق السياحية الأخرى التي يجب زيارتها بخلاف الأهرامات التي تعد أشهر نقطة جذب سياحية بالقاهرة وكل ما يفعله السائحين هو زيارة الأهرامات فقط.

Advertisements

وأضافت أن مصر بها مثلًا وادي الملوك، وقد تحملت مدينتي الأقصر وأسوان الكثير خلال السنوات الماضية التي شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأشارت إلى أن وادي الملوك في مصر يعد من أفضل المزارات السياحية، وعلى الرغم من ذلك فإن فنادق الأقصر لم تعد كما كانت، بالإضافة إلى القوارب والفنادق العائمة، لذلك يمكن لأي سائح بريطاني التوجه إلى الأقصر، وأخذ جولة مع مرشد سياحي لمدة يوم واحد في وادي الملوك وشراء قدر المرمر الأصلي كما فعل الملك الأشهر توت عنخ آمون، وبذلك يكون حصل السائح على جولة جديدة وغير تقليدية.