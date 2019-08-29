الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توج الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم الإنجليزي ومنتخب هولندا، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، على هامش حفل قرعة لدور المجموعات بإمارة موناكو الفرنسية، وذلك بعد منافسة شرسة مع الثنائي ليونيل وكريستيانو رونالدو.

 

وساهم فان دايك بتتويج فريقه ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، وكذلك قيادته لمنتخب هولندا للمركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا