فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توج الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، على هامش حفل قرعة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات بإمارة موناكو الفرنسية، وذلك بعد منافسة شرسة مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وساهم فان دايك بتتويج فريقه ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكذلك قيادته لمنتخب هولندا للمركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.