مجموعة نارية لبرشلونة ويوفنتوس بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإمارة موناكو الفرنسية، الخميس، عن وقوع برشلونة الإسباني في مجموعة نارية تضم بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.

كما أوقعت القرعة فريق ريال مديد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالمجموعة الأولى التي ضمت أيضا كلوب بروج البلجيكي وجالاتا سراي التركي.

حامل اللقب ليفربول الإنجليزي وقع بالمجموعة الخامسة مع نابولي الإيطالي وريد بول سالزبروج النمساوي وجينك البلجيكي.

وفي تكرار لصدامهما الموسم الماضي، أوقعت القرعة يوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

يذكر أن ليفربول هو من توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عقب فوزه في النهائي على توتنهام بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج وجالاتا سراي.

Advertisements

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير، أوليمبياكوس والنجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، دينامو زغرب وأتالانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، ريد بول سالزبرج وجينك.

المجموعة السادسة: برشلونة، بروسيا دورتموند، إنتر ميلان وسلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت سانت بطرسبرج، بنفيكا، أولمبيك ليون ولايبزيج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس أمستردام، فالنسيا وليل.