أتلتيكو مدريد يعلن إصابة موراتا بالتواء في الركبة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة مهاجمه ألفارو موراتا بالتواء شديد في الركبة، تعرض له خلال تدريبات الفريق مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأنهى موراتا الحصة التدريبية للفريق مساء الأربعاء بألم شديد في ركبته، ما دفعه إلى عدم خوض مران يوم الخميس.

وأوضح النادي المدريدي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها موراتا أثبتت تعرضه لالتواء في الركبة، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ومن جانبه، أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن موراتا سيغيب عن مواجهة إيبار ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى غيابه عن مواجهتي منتخب إسبانيا ضد رومانيا وجزر فارو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، يومي 5 و8 سبتمبر المقبل.

Advertisements

وانضم موراتا إلى صفوف أتلتيكو في يناير الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن يضمه النادي المدريدي بشكل نهائي مقابل 56 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وشارك موراتا مع الأتليتي في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا.

يذكر أن موراتا سجل هدف فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.