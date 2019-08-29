إرادا يفوز بالمرحلة السادسة في سباق إسبانيا

فاز خوسيه إرادا بالمرحلة السادسة من سباق اسبانيا للدارجات بينما انتزع ديلان تيونس صدارة الترتيب العام بعدما حل ثانيا في المرحلة اليوم الخميس.

وتقدم إرادا على تيونس قبل 150 مترا على نهاية مرحلة مليئة بالمرتفعات ويبلغ طولها 199 كيلومترا من مورا دي روبيلوس إلى آريس ديل مايسترات وانتهت عند قمة جبل بويرتو دي آريس.

لكن انتزاع صدارة الترتيب العام كان بمثابة التعويض المناسب للبلجيكي تيونس الذي بدأ اليوم متأخرا بفارق أربع دقائق و43 ثانية عن المتصدر السابق ميجيل أنخيل لوبيز.

وقال تيونس عقب تصدره الترتيب العام لأحد السباقات الكبرى لأول مرة "بدأت أدرك خلال المرحلة إمكانية الحصول على القميص الأحمر.

"كان ذلك هدفا بالنسبة لي خلال السباق وكنت قادرا على تحقيقه.

كنت أعرف أنه يمكنني تحقيق ذلك ولهذا شعرت بخيبة أمل أمس لعدم تحقيق تقدم مفاجئ نحو المقدمة لكنني واصلت التقدم حتى لا أخسر وقتا كثيرا. كانت هذه خطتي. هاجمت قبل أربعة كيلومترات من النهاية".

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ووقع حادث تصادم كبير بين متسابقين من عدة فرق في مجموعة المقدمة بعد انقضاء أكثر من نصف مسافة المرحلة ما تسبب في انسحاب العديد من المتسابقين.

وانسحب نيكولاس روش صاحب المركز الخامس في الترتيب العام والذي كان يتصدر السباق في مراحله الأولى والكولومبي ريجوبيرتو أوران متسابق فريق اديوكيشن فرست وصاحب المركز السادس بعد الحادث مباشرة.

كما انسحب أيضا هيو كارثي زميل أوران في الفريق إضافة إلى فيكتور دي لا بارتي متسابق فريق (سي.سي.سي).

وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ بالنسبة لفريق اديوكيشن فرست بعد خروج الأمريكي تيجاي فان جارديرن عن مسار السباق بعد تعرضه لحادث قبل المرتفع الأخير.

وأكد الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن فان جارديرن سيواصل السباق لكنه أنهى المرحلة في المركز الأخير متأخرا بفارق 24 دقيقة و45 ثانية عن إرادا.

وسيعود المتسابقون إلى المراحل الجبلية غدا الجمعة في المرحلة السابعة البالغ مسافتها 183 كيلومترا من أوندا إلى ماس دي لا كوستا.