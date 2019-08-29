ليفربول حامل اللقب يواجه نابولي في دور المجموعات بدوري الأبطال

كانت القرعة رحيمة بعض الشيء بليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أسفرت عن وجود نابولي كأقوى منافسيه في المجموعة الخامسة اليوم الخميس.

وسيلعب فريق يورجن كلوب، الذي فاز على توتنهام هوتسبير في نهائي النسخة الماضية في يونيو جزيران ليتوج باللقب الأوروبي السادس في تاريخه، أيضا مع سالزبورج النمساوي وجنك البلجيكي.

وأسفرت القرعة عن وقوع مجموعتين قويتين إذ سيلعب برشلونة مع بروسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براج في المجموعة السادسة.

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كما ضمت المجموعة الرابعة يوفنتوس بطل إيطاليا وأتليتيكو مدريد وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.

وسيعود زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى بلاده فرنسا حيث يصطدم بالعملاق باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلوب بروج وغلطة سراي.

وسيلعب توتنهام في المجموعة الثانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأولمبياكوس اليوناني ورد ستار بلجراد الصربي.