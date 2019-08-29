قيمتها 7 ملايين درهم.. الضاحي يشارك في جائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلن الشاعر د. محمد الضاحي، عن مشاركته في جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام، وتستمر حتى أكتوبر المقبل، في قسم الثقافة العربية في اللغات الأخرى.

وأعرب محمد الضاحي عن سعادته بتلك المشاركة، متمنيا أن يحصل على اللقب الأول في المسابقة بأعماله التي تهدف على الحفاظ على الهوية العربية وتراثها من خلال مؤلفاته، مؤكدًا أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تعد من أهم الجوائز الثقافية على مستوى العالم العربي.

Advertisements

يذكر أن جائزة الشيخ زايد لصناع الثقافة، تأسست بدعم ورعاية من "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة"، وتبلغ قيمتها 7 ملايين درهم إمارتي، وتهتم بالمفكرين والمبدعين الشباب وإسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية.

وتنقسم الجائزة إلى 9 فروع وهم (الآداب، والترجمة، وبناء وتنمية الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل، والفنون الدراسية والنقدية، والمؤلف الشاب، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية).