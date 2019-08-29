رجل أعمال كويتي يستعدّ لاستثمار 2 مليار دولار في سوريا

أعلن رجل الأعمال الكويتي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، عبد الحميد دشتي، عن تصريحه بأنه يستعدّ لاستثمار 2 مليار دولار في سوريا، وذلك نقلا عن موقع إعلامي سوري.

وكتب موقع "أخبار سوريا والعالم" إن رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي في سوريا حاليًا، بهدف الاجتماع مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، وطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة.

وأكد دشتي أن في جعبته 2 مليار دولار، ينوي استثمارها في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وأضاف مخاطبًا الشعب السوري: "لا تسامحوني إن لم أستثمر 2 مليار دولار في سوريا".