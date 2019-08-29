هيئة الاعتماد الأمريكية لجودة التعليم "ABET" تشيد بالأكاديمية العربية

منحت هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم ABET لبرنامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات أعلي اعتماد دولي لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية في مجال جودة التعليم حتى عام ٢٠٢٥ وبأثر رجعي من عام ٢٠١٧ وهو موعد تقديم الملف للهيئة لاعتماده.

يأتي فيما يعد برنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أول برنامج يتم اعتماده داخل مصر من هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم،

وتعتمد هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم 4005 برنامجا مختلفا لدرجات البكالوريوس في 793 كلية وجامعة مختلفة في 32 دولة حول العالم منهم 3175 برنامجا تم اعتمادهم للكليات والجامعات الأمريكية.

ويتخرج أكثر من 100 ألف طالبا من تلك البرامج المعتمدة سنويا، وحصل ملايين الخريجين على شهادات من البرامج المعتمدة منها منذ عام 1932.

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وجاء التقرير النهائي لهيئة الاعتماد بلا اَي شروط أو ملحوظات أو نقاط ضعف على الإطلاق للبرنامجين وعن التقارير المقدمة من كلية الحاسبات أو عن تقارير لجنة الزيارة التي تفقدت ومراجعة مدى مطابقة برامج كلية الحاسبات مع المعايير الدولية والعالمية لجودة التعليم خلال زيارتها في أكتوبر ٢٠١٨.

ويعد ذلك بمثابة إنجازا للكلية كون عدد قليل من البرامج الدولية على مستوي الجامعات العالمية من تحصل على مثل هذا التقرير النهائي عند تقدمها للاعتماد لأول مرة.

وفي غضون ذلك أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن فخره واعتزازه بذلك الاعتماد الدولي، وقال: يعد الحصول على "الاعتماد" إقرارًا واعترافًا بأن البرامج التي تم اعتمادها لم تحقق أفضل المعايير القياسية للجودة العالمية فقط، بل هو اعتراف أيضًا بكفاءة المنظومة التعليمية.