الصين تساهم بـ1.28% في نمو اقتصاد العالم منذ عام 2006

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للإحصاءات اليوم أن معدل مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي ظل في المرتبة الأولى منذ عام 2006، حيث أصبحت الصين القوة المحركة الأولى للنمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت المصلحة –في تقرير أصدرته اليوم حول انجازات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية- أنه خلال 70 عاما منذ تأسيس الصين الجديدة شهدت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للصين ارتفاعا كبيرا في العالم، حيث ارتفعت المكانة الدولية للصين وتأثيرها الدولي بشكل ملحوظ.

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وأوضح التقرير أن نسبة مساهمة الصين السنوية للنمو الاقتصادي العالمي كانت 1ر1% خلال الفترة بين عام 1961 وعام 1978، وبلغت 9ر15% خلال الفترة بين عام 1979 وعام 2012، فيما أصحبت 1ر28% خلال الفترة بين عام 2013 وعام 2018 محتلة بذلك المرتبة الأولى في العالم.

وأضاف التقرير أن نسبة مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي عام 2018 بلغت 5ر27%، مسجلة ارتفاعا بـ 4ر24 نقطة مئوية مقارنة مع عام 1978.

وأشار التقرير إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي شهد ارتفاعا كبيرا خلال 70 عاما منذ تأسيس الصين الجديدة، حيث وفقا لإحصاءات البنك الدولي، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للصين عام 2018 حوالي 9470 دولارا.