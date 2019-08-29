حمى الترشيحات.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرأت تعليقًا في موقع فيسبوك استوقفني دون أن أركِّز من كاتبه، يقول مخاطِبًا قوى الثورة “سلمناكم ثورة نضيفة، سلمونا حكومة نضيفة”، التعليق يأتي ضمن ردود الأفعال المتصاعدة عقب تسرُّب قائمة الترشيحات وورود بعض الأسماء المحسوبة للنظام البائد.

رغم الصخب الذي يملأ الفضاء الإسفيري والتفاعل والمتابعة اللصيقة لترشيحات الحكومة والشكوك الكثيفة حول بعض المرشحين، إلا أنه لم تَخرُج جهة لتُزِيل هذه الشكوك أو تثبت بعض الحقائق أو حتى توضح للرأي العام ما يجري داخل الاجتماعات.

وما زاد الطين بلة أن بعض قيادات أحزاب وأجسام قوى الحرية والتغيير كتبت في صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي منددة بطرائق الاختيار تارة ومتبرِّئة مما يجري تارة أخرى بما يشبه إبراء الذمة.

تابعتُ التَّعليقاتِ في صفحة تجمُّع المهنيين الأكثر شعبية بين مكونات قوى الحرية والتغيير فهالني التحوُّل الكبير في التفاعل، فكيف كان المعلِّقون يبصمون بالعشرة على كل ما تنشره الصفحة مؤيدين انطلاقا من حجم الثقة الممنوح لتجمع المهنيين بينما أصبح المتابعون اليوم يلاحقون التجمع بمطالب التوضيح وإبداء المواقف وإجلاء الحقائق.

واللافت في الأمر حينما تطرح سؤالك على بعض الذين هم داخل صنع القرار أو قريبين منه داخل الحرية والتغيير لا تجد إجابة غير التبرؤ مما يجري.

وما يجري حتى الآن يهزمه الخطاب الإعلامي والشفافية أكثر مما تهزمه نقص الكفاءة.

لماذا لا تُطرَح معايير الاختيار أمام الرأي العام بشكل طبيعي. الآن تسلَّم رئيس الوزراء حمدوك قائمة المرشحين من قوى الحرية والتغيير وأبدى ملاحظات حولها ليتم مراجعتها وتمحيصها، فلا أحد يعلم ماهي معايير “الحرية والتغيير” وماهي معايير “حمدوك”.

من الممكن جدًّا أن تكون الكثير من الأسماء المرشحة كفاءة ومؤهلة لشغل المناصب في الدولة لكن يهزمها الصراع السياسي المعقَّد داخل الحرية والتغيير الذي يتمظهر في حملات التشكيك والتخوين دونما سند، لكن الهازم الأكبر هو خطاب الحرية والتغيير نفسه عطفًا على دور تجمع المهنيين الذي يبدو أنه في نهايته.

هذا الجدل المتسع يومًا بعد يوم والذي بدأ يتخذ طابع السخط مما يجري دون علم الرأ العام أو هكذا، هو الشعور السائد عند الكثيرين الذي من شأنه أن يسهم في توسيع دائرة المعارضة للحكومة المقبلة التي ستكون محاطة بوضع معقد وشديد الحساسية.

الشفافية هي النجاة.. اخرجوا لتوضيح ما جرى وما يجري وما سيجري.