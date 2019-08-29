تحالف كوادر “جنوب كردفان”: اتصالات ستجرى مع الحلو للتفاوض مع الحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان عن اتصالات ستجري مستقبلا مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو للتفاوض مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك للوصول إلى سلام نهائي بجنوب كردفان.

وأعلن رئيس تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان قاسم فضل جارو في مؤتمر صحفي، بـ(وكالة السودان للأنباء)، إدانتهم ورفضهم لأي حرب بجنوب كردفان، داعيا إلى أهمية الجلوس لحل قضية الولاية، مشيرا إلى أن الغرض من إنشاء تحالف كوادر جنوب كردفان هو النهوض بالولاية في كل المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن جنوب كردفان تضررت كثيرا من الحكومات السابقة خاصة في مجال البنى التحتية والخدمات الأساسية. وطالب جارو الحكومة الانتقالية بوضع ضوابط قانونية صارمة للشركات المنقبة في جنوب كردفان وأن تضع لها شروطا وضوابط، وطالب الحكومة الانتقالية بضرورة إعادة مؤسسة جبال النوبة الزراعية وتخصيص صندوق لدعم كل الخدمات بالولاية.