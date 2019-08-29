بعيداً عن (اللجاجة واللولوة وقلة الأدب) في الرد على الطيب مصطفى.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

في فترة الانقاذ كان اقسى اتهام يمكن ان يقدم لك هو ان تصنف (يسارياً) (ليستعديك) الجميع، وتتكالب عليك كل (الازمات)، وتوجه نحوك (الرياح)، وكان الاتهام هذا كفيل ان يفصلك من العمل تحت مسمى (الصلاح العام) وان يخرجك من ملة محمد عليه افضل الصلوات، حيث تصنف (كافراً)، لا بتعرف الـله ولا رسوله.

الآن تقاس الاشياء وتقدر بمدى (خصومتك) للاسلاميين (بتصنيفهم الشكلي فقط – هي لله ..هي لله لا للسلطة ولا للجاه) ، ومدى كراهيتك لهم.

في فترة الانقاذ لم نكن نبالي كثيراً عندما نصنف من اهل (اليسار) السياسي، لأننا لم نكن نعتبر الامر (تهمة)، لكن وبما ان (اليسار) الآن اضحى (جميلاً) ، وله (فضائل) يتسابق عليها ، فاننا ننفي عن انفسنا هذا (الشرف)، وأؤكد ألا علاقة لنا باليسار ولا الحزب الشيوعي السوداني ولا يجمعنا معهم شيء غير ايماني بنزاهتهم وفكرهم الاقتصادي والسياسي المتقدم ، واختلف معهم في اشياء كثيرة من بينها ان الحزب الشيوعي حزب لا يتحمل المسؤولية وهو دائماً ما يهرب من ذلك باختياره للمعارضة تنصلاً من المساءلة والمحاسبة والمحاكمة التاريخية بعد ذلك.

الحزب الشيوعي غاب حتى عن (توقيع) الاتفاقية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى لا يتحمل مسؤولية ذلك وحتى يكون في موضع (المعارض) للاتفاقية ويكون بريء من هفواتها.

ولسنا الآن في دفة الدفاع عن قوى الحرية والتغيير، لأن اسنة اقلامنا سوف توجه لهم وسيجدوا منّا اقسى مما وجده النظام السابق، خاصة انهم يرفعون شعار الحرية والعدالة والسلام والحوار، وقد نالنا منهم بعض (الغضب) كما اشار لذلك الاستاذ صلاح عووضة، لنشتم منهم كما كنا نشتم من غيرهم.

أقول ذلك قبل الولوج للرد على الباشمهندس الطيب مصطفى الذي كنا نجادله ونختلف معه ابان النظام السابق وكنا نطارحه ونشتد معه رغم انني عملنا في صحيفته، مثلما فعلنا مع الاستاذ اسحاق احمد فضل الـله عندما كانت تقاس الاشياء وتقدر باختلافك مع اسحاق احمد فضل الـله او توافقك معه… اذ كان اسحاق بمنزلة (بني تميم) في قول جرير :(اذا غضــبت عــليك بنــو تميم حسبت النــاس كلــهم غضابا)

لهذا اؤكد الآن احترامي الخاص للطيب مصطفى ولاسحاق احمد فضل الـله – اذ لا نجادلهما الآن والرأي العام كله ضدهما ولا نختلف معهما من باب (الزوادة) الصحفية… واشهد اني على النطاق الشخصي لم اجد منهما إلّا كل تقدير واحترام… مع علمي ان هذا الامر يغضب الطرف الذي يروق له حديثنا هذا.

اختلافنا مع الطيب مصطفى واسحاق احمد فضل الـله لم يكن في امر خاص– لو كان الطيب مصطفى يكتب بعيداً عن تدويره وتدويله لوجهة نظر خاصة به لتصبح مشروعاً عاماً وانطباعاً جماعياً لما توقفنا عنده. لكن الطيب مصطفى يكتب عن (مشروع حضاري) منع عن الشعب حتى (خشاش الارض) ، ويكتب اسحاق عن انه (حارس بوابة الاسلام) ، ويعترف بعد ذلك بالكذب والاسلام الذي نعرف لا يحرس بالكذب.

سوف ألتزم بمنطقية (الحوار) بيني وبينهما ، بعيداً عن الاسفاف واللجاجة واللولوة وقلة الادب التي طالبنا بها الطيب مصطفى ونحسب انني ألتزم بذلك.

(2)

يشكو الطيب مصطفى كثيراً من امر وقع عليه وظلم غُبرت به اقدامه من النظام السابق وهو اخراجه بغير حق من صحيفة (الانتباهة) واجباره على بيع (الصيحة) بعد ذلك ، ويعتبر ان ذلك ضريبة تؤكد مصادمته للنظام السابق واختلافه معه ، ونقول في ذلك ان الصراع في العهد السابق كان يتم على محاصصات (شخصية) ، فقد تشابكت وتناحرت المصالح بين قيادات النظام السابق ، فابعد علي عثمان محمد طه وتم الاطاحة بنافع علي نافع وسجن صلاح قوش لفترة اكثر من (8) اشهر وهمّش بكري حسن صالح ، فهل ذلك يعفي اولئك من المحاسبة او الانتماء للنظام السابق؟ ، بل هل يعطيهم ذلك (شرف) التباهي بذلك بعد سقوط النظام؟.

لقد كان الطيب مصطفى حتى اخر لحظة من سقوط النظام رئيس اللجنة الاعلامية في البرلمان السوداني ، فكيف له ان يشكو الآن من ظلمة (اعلامية) وقعت عليه ،وهو رئيس لاعلى جهة تشريعية اعلامية في البلاد.

هذا امر يحاسب عليه الطيب مصطفى فان كان عاجزاً عن رد حقوقه (الاعلامية) وهو رئيس لجنة الاعلام في البرلمان كيف يكون حال الذين يعارضون ويشهرون على النظام اقلامهم وأسلحتهم الثقيلة والخفيفة بغير واق او منصب او قرابة.

الباشمهندس الطيب مصطفى طالب ان اتي بالنصوص التي اشرت فيها الى حسبته واسحاق احمد فضل الـله وعبدالحي يوسف ان كل ما يحدث الآن هو ضد الاسلام.. اراد مني النصوص ، لا الاتهامات الجوفاء التى تؤكد قولي هذا وهو القائل في العمود نفسه الذي ينكر فيه ذلك (ان معظم قوى قحت علمانيون يرفضون حاكمية الاسلام) ، وهو القائل عنهم (انهم من يمزقون آيات القرآن الكريم فيؤمنون ببعضها الشعائر والعبادات ويكفرون ببعضها الاخر).

والطيب مصطفى في عموده موضع الذكر هذا يقول

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كانت هذه تفاصيل خبر بعيداً عن (اللجاجة واللولوة وقلة الأدب) في الرد على الطيب مصطفى.. بقلم محمد عبد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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