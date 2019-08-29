عبد الفتاح البرهان يشهد تسليم وتسلم منظومة الصناعات الدفاعية للقوات المسلحة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس أمناء منظومة الصناعات الدفاعية اليوم مراسم تسليم و تسلم منظومة الصناعات الدفاعية بحضور أعضاء مجلس أمناء المنظومة وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية .

ومنح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، الفريق أول مهندس محمد الحسن مدير المنظومة وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديراً لجهده الكبير المتعاظم والمسؤوليات الجسام التي ألقيت على عاتقه طوال فترة عمله بالمنظومة والنهوض بها إلى مصاف الدولية ،مثمنا دور الفريق أول مهندس محمد الحسن عبد الله ومنظومة الصناعات الدفاعية في النهوض بالقوات المسلحة .

من جانبه عبر الفريق أول مهندس محمد الحسن عبد الله عن شكره وسعادته بالتكريم وعظيم امتنانه للعاملين بمنظومة الصناعات الدفاعية متمنيا التوفيق لخلفه اللواء مهندس مستشار دفع الله خميس . المادة السابقة معينات للطريق.. بقلم عبداللطيف البوني المقالة القادمة من راقب الناس.. بقلم لينا يعقوب

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