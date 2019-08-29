أهالي كوبر يتظاهرون لإعادة مستشفى الأمل الى الحي

التاريخ: 29-أغسطس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تظاهر مئات من مواطني حي كوبر بالخرطوم بحري، اليوم (الخميس) أمام مستشفى الأمل التابع لجهاز المخابرات بشارع الصناعات. Advertisements وطالب المتظاهرون باعادة المستشفى كما كان في السابق كمركز صحي يقدم الخدمات العلاجية لأهالي الحي والأحياء المجاورة بدلا عن منسوبي الأمن . وأبان عدد من المتظاهرين بحسب “تاسيتي نيوز” أنهم تعرضوا للخديعة من الحكومة السابقة التي أخطرتهم بأنها ستقوم بتطوير المركز وترفيعه لمستشفى يتيح له تقديم خدمة علاجية متقدمة ومتطورة ليستفيد المواطنون منها في كل المنطقة، وهو ما لم يكن -بحسب حديثهم- وتم منح المركز لجهاز المخابرات . وتناول المتظاهرين هتافات على شالكة ” حقنا كامل وما بنجامل ” و” مدنية حكومتنا والأمل دي حقتنا” . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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