ترحيب بمقترح فترة انتقالية لمجلس سيادي في جنوب السودان

كشف قيادي في جنوب السودان، يوم الخميس، عن مطالبات واسعة من قبل الجماعات المعارضة بتنزيل مقترح سابق للقيادي المعارض المعروف، كوستيلو قرنق، بتشكيل مجلس للسيادة لإدارة شؤون الدولة الجنوبية لفترة انتقالية تُعالج خلالها المشكلات الملحة.

وقال استيفن لوال نقور، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان، كوستيلو قرنق، إن الدكتور اقترح في نهاية عام 2017 تكوين مجلس سيادة لإدارة شؤون الدولة الجنوبية لفترة انتقالية لا تقل عن خمسة أعوام للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، مشيراً إلى إثارة عدد من القيادات الجنوبية للمقترح مجدداً وطالبت بتنفيذه.

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وقال لوال في تصريح صحفي، إن فلسفة د. كوستيلو بحسب الشروق – ترتكز على تكوين حكومة مجلس سيادة بتمثيل إقليمي، وتكوين مجلس لشؤون القبائل وإدارة الأزمات وإسناد سلطات واسعة للولايات باعتباره الحل الوحيد للأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح أن المقترح يمثل موقف الحركة الوطنية لجنوب السودان للشعب الجنوبي، وليس موقف الجماعات المعارضة للحكومة، لذا لم يتم تضمينه كرؤية للمعارضة لحل الأزمة في دولة جنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)