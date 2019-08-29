طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في الدوري السوداني

أدار طاقم تحكيم نسائي سوداني، الأربعاء، مباراة لكرة القدم للرجال بمنافسة الدوري المحلي، في بادرة نادرة من نوعها وجدت احتفاء واسعًا وسط نشطاء الإنترنت في السودان.

التطور اللافت في اقتحام نساء السودان عالم الساحرة المستديرة ربطه البعض بالتغيير السياسي الذي شهدته البلاد وسقوط النظام الإخواني بقيادة عمر البشير الذي كان يمارس تضييقاً مفرطًا على المرأة وتحركاتها، وفق منظمات معينة.

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لكن حكم الوسط في مباراة الأمس بين فريقي الزومة والأمير في منافسة “كأس السودان”، آلاء عبدالصمد أكدت خلال حديث بحسب ”العين الإخبارية” أن مسألة إدارة النساء لمباريات كرة قدم رجالية ليست جديدة، حيث يحدث ذلك منذ عشرات السنين، لكنه لم يحظ بالاهتمام والترويج الإعلامي اللازم.

وأعطت لجنة التحكيم المركزية في السودان، الرباعي النسائي “آلاء عبدالصمد” حكم وسط و”ماجدة محمد” مساعد أول و”بتول محجوب” حكم ثانٍ، و”آية طه” حكم رابع، الثقة لإدارة مباراة الأمير والزومة التي جرت فعالياتها في استاد الخرطوم الدولي وسط تفاعل جماهيري لافت، وتغلب فيها “الأمير” بثلاثة أهداف مقابل هدفين “للزومة”.

وجرت المباراة بسلاسة بعدما أحكم طاقم التحكيم النسائي سيطرته على المعلب وتعامله الحاسم مع اللاعبين، حيث شهدت الفعالية حالة طرد بالبطاقة الحمراء لأحد لاعبي فريق الزومة، وهو ما جعل الكثيرون يتنبأون بمستقبل واعد للمرأة السودانية في عالم الساحرة المستديرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)