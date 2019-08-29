نفرة كبرى لمساعدة متضرري السيول بنهر النيل

أعلن والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين، عن قيام نفرة كبرى لدعم المناطق المتأثرة ومساعدة المتضررين بمشاركة المنظمات الخيرية والطوعية ورجال البر والخير والشركات، داعياً الجميع للمساهمة الفاعلة في الدعم تمشياً مع نهج التكافل والتراحم بالولاية.

وقام الوالي برفقة أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، وقيادات محلية شندي بزيارة للذين تضرروا جراء السيول بمنطقة حجر العسل بالريف الجنوبي للولاية، ووقف الوالي على حجم الأضرار الكبيرة التي أصابت عدداً كبيراً من المواطنين، حيث فاق عدد المنازل المنهارة كلياً أكثر من 120 منزلاً، بالإضافة إلى انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والصحية.

Advertisements

ووجه حماد بحسب الشروق – جهات الاختصاص بمحلية شندي بالمعالجة العاجلة لمشكلة التعدي على الوادي الذي تسبب في ما شهدته المنطقة من كوارث وانهيار للمنازل والممتلكات، مقدماً دعماً مقدراً عبارة عن قافلة تحوي معدات ومواد إيواء وغذاء ودواء ومبيدات لعمليات الرش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)