ارتفاع متوقع للنيل في مناطق مروي ،الدبة و دنقلا

واصلت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اجتماعاتها اليوم الخميس حيث استعرضت اللجنة الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الأزرق، النيل الرئيسي، ونهر عطبرة، من البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الأقمار الصناعية، قد لوحظ وجود سحب ممطرة في الهضة الإثيوبية، وعليه سيكون الوضع العام للفيضان على النحو الآتي:

(الحبس الدمازين – سنار: سيشهد استقراراً)

(سنار – الخرطوم: سيشهد استقراراً)

(الجبلين – جبل أولياء: مستقر)

(الخرطوم- شندي: سيشهد استقراراً)

(شندي – عطبرة: سيشهد- استقراراً)

(خزان خشم القربة – عطبرة، سيشهد ارتفاعاً)

(عطبرة – خزان مروي: سيشهد ارتفاعاً)

(خزان مروي – الدبة: سيشهد ارتفاعا ملحوظا)

( الدبة – دنقلا ): سيشهد ارتفاعا ملحوظا)

في سياق متصل قال م.م بله أحمد عبد الرحمن مقرر اللجنة بحسب سونا – إن الوزارة اتخذت من خلال اللجنة العليا للفيضانات الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الفيضان بولاية الخرطوم، داعيا المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة في ولاية سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)