تجمع القضاة يتمسك بـعبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء ومليونية دعماً له

أعلن تجمع القضاة السابقين تمسكهم بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء عبد القادر محمد أحمد، مؤكدين في مؤتمر صحفي بدار تجمع المهنيين اليوم (الخميس) وحذر التجمع من مغبة التلاعب بالعدالة.

ورفض المجلس العسكري في وقت سابق ترشيح عبد القادر متعللاً بنصوص الوثيقة الدستورية وأنها لا تسمح بالتعيين، وهو ما اعتبره تجمع القضاة آنذاك تراجعاً عن الوفاء بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

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وأعلن تجمع القضاة بحسب “تاسيتي نيوز” عن مليونية لدعم ترشيح عبد القادر، مؤكدين جاهزية الشارع لها.

وفي السياق قال المحلل السياسي محمد فزاري إن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير أخفقت وهذا قد أدى إلى قصور ساهم في عدم تقبل مرشحهم لدى المجلس العسكري ووصفها بعدم الوضوح. مشدداً على تمسك القضاء بمولانا عبدالقادر لأنه يمتلك كل معايير الاختيار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)