تضرر 127 مدرسة من السيول بولاية النيل الأبيض

أعلن مدير عام وزارة التربية المكلف بولاية النيل الأبيض، يحيى إبراهيم آدم، يوم الخميس، انهيار 127 مدرسة في الولاية نتيجة السيول التي اجتاحت الولاية مؤخراً، 39 منها مدرسة ثانوية و88 أساس.

وأوضح مدير التربية ببحر أبيض بحسب وكالة السودان للأنباء، أن المدارس الثانوية انهارت منها مدرستان انهياراً كلياً و37 جزئياً، أما مدارس الأساس فانهار منها 35 فصلاً انهياراً كلياً بمحلية أم رمتة، فضلاً عن استخدام عدد كبير من المدارس التي لم تتأثر في إيواء المواطنين.

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وأوضح يحيى أن أكثر المحليات تضرراً في مدارس الأساس على التوالي، السلام، الجبلين، أم رمتة، تندلتي، الدويم والقطينة، أما المدارس الثانوية أشار إلى أن 9 مدارس تدمرت جزئياً بمحلية الدويم و 4 بأم رمتة 2 منها كلياً، و 2 جزئياً و 4 مدارس بمحلية ربك و11 بكوستي و6 بمحلية السلام و 4 بمحلية قلي ومدرسة بمحلية تندلتي ومثلها بمحلية القطينة انهياراً جزئياً، وأضاف أن هناك مناطق تعذر الوصول إليها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)