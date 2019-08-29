السودانيون بالأمارات: المجلس الأعلى للجاليات لا يمثلنا ويسعى للتشويه

حذر رئيس الجالية السودانية بدولة الأمارات رئيس نادي دبي المهندس نزار إبراهيم عمر من التضليل الممارس باسم المجلس الأعلى للجاليات، على مجلس السيادة ورئيس الوزراء من كيان المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج، معتبراً في رسالة مفتوحة لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، المجلس الأعلى للجاليات كيان رعاه النظام البائد وانشأه تحت مظلة منظمات العمل الطوعي، قاطعاً بأنه لا يمثل اَياً من الجاليات بالخارج.

وشدد نزار بحسب ما نقله موقع “تاسيتي نيوز” على أنهم تفاجأوا في 25 اغسطس الماضي بقيام جمعية عمومية للمجلس الأعلى للجاليات بالخارج وبمشاركة جهاز المغتربين وحضور مسؤولين آخرين، وأضاف: تلك محاولة بائسة لاستباق تكوين مجلس الوزراء الانتقالي للإيهام بتمثيلهم للمغتربين ومن ثم المشاركة في المجلس التشريعي باسم الجاليات والمغتربين، في سياق محاولات رخيصة لتشويه الجاليات بالخارج وهو ما سيتم التصدي له.وكشف نزار عن أن قطاع المغتربين بالخارج يمكنه أن يوفر للدولة 5 مليارات سنوياً إذا أحسنت إدارته.

نص الرسالة المفتوحة:

رسالة مفتوحة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين..

أخاطبكم اليوم بصفتي رئيس الجالية السودانية بدولة الأمارات المتحدة التي تضم أكثر من ١٢٠ الف مغترب ومغتربة، الجالية التي ساهمت إلى الآن في هموم الوطن وتابعت الثورة من اللحظة الأولى ودعمتها ضد الظلم والطغيان لنظام الحركة الإسلامية البائد . فوجئنا كغيرنا من العديد من الجاليات بالخارج يوم 25 اغسطس بقيام الجمعية العمومية لما يسمى المجلس الأعلى للجاليات بالخارج وبمشاركة جهاز المغتربين وحضور مسؤولين آخرين. نود أن نوضح أن هذا الكيان الذي رعاه المؤتمر اللاوطني وكونه تحت مظلة منظمات العمل الطوعي، لا يمثل اَياً من الجاليات بالخارج بل في محاولة رخيصة يحاول تشويه الجاليات بالخارج، الأمر الذي لن نسكت عنه ونحن في ظل ثورة عظيمة قامت لوقف هذه المهازل .

إنها محاولة بائسة لاستباق تكوين مجلس الوزراء الانتقالي للإيهام بتمثيلهم للمغتربين ومشاركتهم في المجلس التشريعي باسمنا.

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نقول لهم ولجموع المغتربين إن الجاليات بالخارج لديها مجالس إدارات تمثلها قانوناً ومفوضة من جالياتنا وقواعدها وأن مثل هذا الفعل يدينكم بمحاولة تضليل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقحت وتجمع المهنيين.

نقول للجميع إن قطاع المغتربين بالخارج يمكنه أن يوفر للدولة 5 مليارات سنوياً إذا أحسن إدارته ولكن بهذه الطريقة تزيدون الفجوة وعدم الثقة التي درعها النظام السابق وهذا أمر خطير للغاية يحب تداركه سريعاً.

أهيب بكل من معي في صفحتي وذو صلة بالمجلس السيادي أو رئيس الوزراء أو قحت أو تجمع المهنيين أن ينقل لهم هذه الرسالة العاجلة.

مهندس/ نزار إبراهيم عمر

رئيس الجالية السودانية بدولة الأمارات ورئيس نادي دبي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)