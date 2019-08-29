لجان تسيير جديدة لصناديق إعمار الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق

أدى أعضاء لجان تسيير صناديق إعمار الشرق وتنمية جنوب كردفان والنيل الأزرق القسم اليوم الخميس بديوان الحكم الإتحادي لمزاولة عملهم عقب تعيينهم مؤخراً .

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وأكد صديق جمعة باب الخير الأمين العام لديوان الحكم الإتحادي بحسب (smc) على ضرورة إرساء دعائم السلام والتصالح المجتمعي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومحاربة الفقر وحل أسباب النزاعات والحروب بجانب شرح المهام الموكلة إلى اللجان والإسراع في وضع ميزانيات لمشاريع توفير الموارد وإستقطاب دعم المانحين داخلياً وخارجياً، داعياً للأهتمام بالتنسيق والعمل المباشر مع مجلس السلام بالولاية ومراقبة أداء المشاريع ومتابعة تنفيذ البرامج الإسعافية لإستمرار عمل الصناديق في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.

من جانبه قال السيد المدير التنفيذي لصندوق إعمار الشرق بإنه قد تم تكوين ثلاثة لجان لحصر الممتلكات والأصول والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات في الفترة الماضية تمهيداً لإجراءات التسليم والتسلم من المدير السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)