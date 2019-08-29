التاريخ: 29-أغسطس-2019
28 مشاهدة
أدى أعضاء لجان تسيير صناديق إعمار الشرق وتنمية جنوب كردفان والنيل الأزرق القسم اليوم الخميس بديوان الحكم الإتحادي لمزاولة عملهم عقب تعيينهم مؤخراً .
وأكد صديق جمعة باب الخير الأمين العام لديوان الحكم الإتحادي بحسب (smc) على ضرورة إرساء دعائم السلام والتصالح المجتمعي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومحاربة الفقر وحل أسباب النزاعات والحروب بجانب شرح المهام الموكلة إلى اللجان والإسراع في وضع ميزانيات لمشاريع توفير الموارد وإستقطاب دعم المانحين داخلياً وخارجياً، داعياً للأهتمام بالتنسيق والعمل المباشر مع مجلس السلام بالولاية ومراقبة أداء المشاريع ومتابعة تنفيذ البرامج الإسعافية لإستمرار عمل الصناديق في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
من جانبه قال السيد المدير التنفيذي لصندوق إعمار الشرق بإنه قد تم تكوين ثلاثة لجان لحصر الممتلكات والأصول والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات في الفترة الماضية تمهيداً لإجراءات التسليم والتسلم من المدير السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجان تسيير جديدة لصناديق إعمار الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.