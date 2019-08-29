البرهان يشهد تسليم وتسلم منظومة الصناعات الدفاعية

(سونا) – شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس أمناء منظومة الصناعات الدفاعية اليوم مراسم تسليم و تسلم منظومة الصناعات الدفاعية بحضور أعضاء مجلس أمناء المنظومة وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية .

و منح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، الفريق أول مهندس محمد الحسن مدير المنظومة وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديراً لجهده الكبير المتعاظم والمسؤوليات الجسام التي ألقيت على عاتقه طوال فترة عمله بالمنظومة والنهوض بها إلى مصاف الدولية ،مثمنا دور الفريق أول مهندس محمد الحسن عبد الله ومنظومة الصناعات الدفاعية في النهوض بالقوات المسلحة .

من جانبه عبر الفريق أول مهندس محمد الحسن عبد الله عن شكره وسعادته بالتكريم وعظيم امتنانه للعاملين بمنظومة الصناعات الدفاعية متمنيا التوفيق لخلفه اللواء مهندس مستشار دفع الله خميس .