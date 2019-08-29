التغيير: جهات منهزمة وأصحاب أطماع وراء أحداث النوبة والبني عامر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم القيادي بقوى “الحرية والتغيير”، عضو الوفد المركزي لاحتواء أحداث بورتسودان وجدي صالح، جهات وصفها بالمنهزمة وصاحبة أطماع، بمحاولة زرع الفتنة في البحر الأحمر، وأكد أن إرادة مجتمع الولاية ستهزم هذه المحاولات، التي وصفها بالفاشلة.

وقال صالح طبقاً لـ (إس إم سي) أمس، إن الغرض من الفتنة التي حاول زرعها المنهزمون، خلق نزاع قبلي بين مكونات مجتمع الولاية، وأضاف أن مجتمع البحر الأحمر يؤكد على التعايش السلمي والوئام الاجتماعي، وكشف عن مجهودات كبيرة يتم بذلها من الوفد المركزي للمساعدة في احتواء الموقف ونزع فتيل الأزمة بين الطرفين من خلال الجلوس مع حكومة الولاية ومؤسسات المجتمع المدني والإدارة الأهلية لتثبيت الهدنة.

وأشار صالح، إلى أن الوالي الجديد المكلف، سيقوم باتخاذ إجراءات وضوابط من شأنها الإسهام في احتواء الأزمة وإعادة الاستقرار للولاية. وأوضح أن حكومة الولاية ألقت القبض على عدد من المتفلتين والتحقيق معهم، وأضاف أن كل من يثبت تورطه ستتم محاكمته.