الكباشي: جهات داخلية وخارجية متورطة في أحداث بورتسودان

التاريخ: 29-أغسطس-2019
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اتهم عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي جهات داخلية وخارجية بالضلوع في أحداث بورتسودان، وقال الكباشي إن الصراع الحالي يتجاوز كونه صراعا بين قبيلتين، واعتبر بحسب ما نقلته جريدة اليوم التالي اليوم الخميس ن “الشرق الأوسط” أن القبيلتين مجرد ضحايا لمجموعات أخرى تريد الاستثمار في إثارة الفتنة، ووصف ما جرى بأنه عمل مخطط له. حيث استخدم فيه (قرنيت وكلاشينكوف ومولوتوف).
وبرر الكباشي تأجيل إعلان الحكومة في التاريخ المحدد بخطأ إجرائي تسببت فيه قوى الحرية والتغيير. وكشف الكباشي عن أن التحقيق حول المحاولة الانقلابية قطع أشواطا بعيدة وأن المجلس العسكري أطلق سراح بعض المدنيين بعد التأكد من براءتهم، ولم يحدد الكباشي توقيتاً قاطعاً للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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